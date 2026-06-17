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Österreich

Pkw versperrt, Schlüssel im Wagen: Einjähriges Kind aus Auto befreit

Fahrzeug versperrte sich selbstständig, Autoschlüssel befanden sich im Wageninneren. Die Mutter verständigte die Einsatzkräfte.
17.06.2026, 14:00

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein knapp einjähriges Kind ist am Mittwochvormittag aus einem versperrten Auto in Wolfurt (Bezirk Bregenz) befreit worden. Die Mutter gab an, das Fahrzeug verlassen zu haben, um ihr Kind aus der auf dem Beifahrersitz montierten Babyschale zu holen.

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Splitterschutzfolie

Nachdem sie ausgestiegen war, ließen sich die Türen des Wagens nicht mehr öffnen. Weil sich auch die Fahrzeugschlüssel im Auto befanden, rief die Frau die Feuerwehr, informierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte zerstörten nach Anbringen einer Splitterschutzfolie eine Scheibe eines hinteren Seitenfensters. Anschließend wurde das wohlauf gebliebene Baby aus dem Pkw geborgen.

Vorarlberg
Agenturen, paw  | 

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