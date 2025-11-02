Dramatische Suche nach 13-Jährigem, der nach Streit mit Eltern davonlief

Mit einer groß angelegten Suchaktion mit Dutzenden Beteiligten endete die Reise einer deutschen Familie in Vorarlberg. Nach einem heftigen Streit auf der Rückreise im Auto verschwand der 13-jährige Sohn. Mitglieder von Feuerwehr, Bergrettung und Polizei suchten fieberhaft nach ihm. Der aufregende Zwischenfall endete in der Nacht doch noch mit einem Happy End.

Am Allerheiligentag gegen 17.20 Uhr meldete der Familienvater der Polizeiinspektion Götzis, dass sein 13-jähriger Sohn nach einem Streit während der Rückreise in Richtung Deutschland verschwunden sei. Die Familie hatte aufgrund eines Konflikts und des wiederholten Eingreifens des Sohnes ins Lenkrad die Autobahn in Götzis verlassen.