Bregenz: Unfall zwischen Linienbus und Pkw fordert Verletzte

Am Donnerstagmorgen kam es in der Achsiedlungsstraße in Bregenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Die Buslenkerin war in Richtung Rheinstraße unterwegs, als ihr ein weiterer Linienbus entgegenkam. Da die Straße für zwei Busse zu schmal war, setzte die Lenkerin zurück. Dabei übersah sie den hinter ihrem Fahrzeug wartenden PKW und fuhr beim Rückwärtsfahren ungebremst auf diesen auf.