Bregenz: Unfall zwischen Linienbus und Pkw fordert Verletzte
Am Donnerstagmorgen kam es in der Achsiedlungsstraße in Bregenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden.
Die Buslenkerin war in Richtung Rheinstraße unterwegs, als ihr ein weiterer Linienbus entgegenkam. Da die Straße für zwei Busse zu schmal war, setzte die Lenkerin zurück. Dabei übersah sie den hinter ihrem Fahrzeug wartenden PKW und fuhr beim Rückwärtsfahren ungebremst auf diesen auf.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW seitlich weggedreht. Die beiden Insassen, ein Ehepaar, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins Krankenhaus gebracht.
Alkotests verliefen negativ
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Bus seine Fahrt bis zur Werkstatt fortsetzen konnte, musste der Wagen abgeschleppt werden. Alkotests bei beiden Lenkerinnen und Lenkern verliefen negativ.
