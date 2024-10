Dornbirn: Mann in eigenem Haus von Unbekanntem mit Messer verletzt

Ein fremder Mann hat am Mittwoch in Dornbirn mit einem Küchenmesser einen Hausbesitzer verletzt, der ihn in sein Haus gelassen hatte. Der Mann suchte kurz nach 13.00 Uhr Zuflucht, der Hausbesitzer wollte ihn nicht abweisen. Im Haus griff der Mann plötzlich nach einem Küchenmesser und verletzte den Hausbesitzer. Wie schwer die Verletzungen sind, stand vorerst nicht fest.