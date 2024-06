Dornbirn: 97-jähriger Autofahrer verursachte Unfall und flüchtete

Ein 97-jähriger Autofahrer soll am Donnerstag mit seinem Wagen einen Unfall mit einem Verletzten verursacht und danach Fahrerflucht begangen haben. Der Mann wollte am Vormittag in der Dornbirner Innenstadt seinen Pkw wenden, beim Rückwärtsfahren touchierte er einen 39-jährigen Fußgänger, der dabei leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt dennoch fort, so die Polizei.