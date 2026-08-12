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Vorarlberg

Badeunfall in Feldkirch: Bub (3) erfolgreich reanimiert

Keine Hinweise auf erlittene Gesundheitsschäden.
12.08.2026, 09:55

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Schafbergbad

Ein Dreijähriger ist am Dienstag im Waldbad Feldkirch nach einem Badeunfall wiederbelebt worden. Der Bub gelangte in einem unbeobachteten Moment über eine Rutschbahn in ein Becken, wo er ohne Schwimmhilfen sofort unterging. Ein aufmerksamer Badegast entdeckte den schon reg- und bewusstlosen Dreijährigen und brachte ihn aus dem Wasser. Ein Bademeister und zufällig anwesende Ärzte übernahmen die Reanimation, der Bub dürfte keine Gesundheitsschäden davontragen.

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Das Kleinkind entfernte sich nach Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr unbemerkt von seiner Mutter, die sich im Bereich des Kinderbeckens aufhielt. Ohne Schwimmhilfen zu tragen, rutschte der Bub die Rutschbahn hinunter.

Innerhalb von Minuten wieder bei Bewusstsein

Durch die vom Bademeister, zwei Ärzten und einer Krankenpflegerin durchgeführte Wiederbelebung erlangte der Bub innerhalb weniger Minuten sein Bewusstsein zurück. Er wurde in weiterer Folge zur medizinischen Abklärung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo er mehrere Stunden überwacht wurde. Es gab keine Hinweise auf erlittene Gesundheitsschäden.

Agenturen  | 

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