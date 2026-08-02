Großkontrolle bei Festival: 29 beeinträchtigte Lenker gestoppt

Bei verstärkten Verkehrskontrollen im Bezirk Dornbirn hat die Polizei am Wochenende 29 beeinträchtigte Fahrzeuglenker angehalten.

24 davon hatten Drogen konsumiert, drei waren durch Alkohol beeinträchtigt, informierte die Exekutive. 22 Personen führten illegale Suchtmittel mit sich, bei sechs Wagen wurden wegen schwerer Mängel die Kennzeichen abgenommen. In zwei Fällen konnten Personen ausgeforscht werden, nach denen aufgrund gerichtlicher Aufenthaltsermittlungen gesucht wurde.