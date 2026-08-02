Großkontrolle bei Festival: 29 beeinträchtigte Lenker gestoppt
Bei verstärkten Verkehrskontrollen im Bezirk Dornbirn hat die Polizei am Wochenende 29 beeinträchtigte Fahrzeuglenker angehalten.
24 davon hatten Drogen konsumiert, drei waren durch Alkohol beeinträchtigt, informierte die Exekutive. 22 Personen führten illegale Suchtmittel mit sich, bei sechs Wagen wurden wegen schwerer Mängel die Kennzeichen abgenommen. In zwei Fällen konnten Personen ausgeforscht werden, nach denen aufgrund gerichtlicher Aufenthaltsermittlungen gesucht wurde.
Die Kontrollen wurden speziell im Umfeld des traditionellen „Szene Openair“-Festivals durchgeführt, das jedes Jahr am Alten Rhein in Lustenau stattfindet. Sämtliche festgestellten straf- und verwaltungsrechtlichen Delikte würden bei Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht, hieß es seitens der Polizei. Die Exekutive betonte aber auch, von vielen Verkehrsteilnehmern „positive Resonanz“ hinsichtlich der Kontrollmaßnahmen erhalten zu haben.
Kommentare