25-Jähriger stürzte in Vorarlberg über einen Wasserfall ab

Ein 25-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Laterns (Bezirk Feldkirch) ausgerutscht, in einen Fluss gefallen und in weiterer Folge über einen Wasserfall abgestürzt. Nach Angaben der Polizei zog sich der Mann dabei ein Schädelhirntrauma zu.