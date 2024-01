17-Jähriger in Vorarlberg nach Sturz in Schneespalte schwer verletzt

Ein 17-Jähriger ist am Sonntag im Kleinwalsertal in eine Gletscherspalte gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der junge Mann drei bis fünf Meter in die Tiefe, prallte gegen eine Felswand und zog sich mehrere Brüche an Kopf und Unterarm zu. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Kempten (Allgäu) geflogen.

