Volksbegehren der „Mutbürger“ gegen Seen-Verbauung

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat 2016 eine Initiative für freie Zugänge gestartet und zwölf entsprechende Plätze präsentiert sowie beworben. „Reine PR, das sind alte, bereits bestehende Zugänge“, beanstandet Mutbürger-Obmann Gerhard Godescha. Er will mit einem Verkaufs- und Neubebauungsverbot Ufergrund des Landes und der Gemeinden per Landesverfassung sichern. In Österreich wäre es eine Premiere, in Bayern hat eine vergleichbare Forderung seit 70 Jahren ihren Platz in der Verfassung.

Der Weg dorthin wird für die Mutbürger mühsam. „Wir sammeln bis Jahresende Unterstützungserklärungen. 2000 benötigen wir für ein Volksbegehren, 650 haben wir“, berichtet Vizeobmann Walter Polesnik. Von der Landeswahlbehörde habe der Verein nicht einmal ein Formular erhalten, dies habe man selbst erstellen müssen. Bei den Gemeinden liegt es nicht zur Unterschrift auf, vielmehr muss es unter www.seenvolksbegehren.at geordert, ausgefüllt, auf der jeweiligen Gemeinde bestätigt und dann per Post an die Mutbürger (Postfach 87, 9710 Feistritz an der Drau) geschickt werden. „Solche Hürden gibt es in keinem anderen Bundesland“, ist sich Godescha sicher. Dennoch: Schafft der Verein beim Volksbegehren 7500 Unterschriften – diese Hürde wurde in der 2017 beschlossenen Landesverfassung von 15.000 abgesenkt – muss sich der Landtag mit der Forderung beschäftigen. Die inkludiert weiters die elektronische Erfassung aller Seegrundstücke, die Schaffung eines Fonds aus den Motorbootabgaben zum Ankauf von neuen Grundstücken und die Wegefreiheit an in öffentlicher Hand befindlichen Seeuferbereichen.