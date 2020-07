2014 verschwanden 249 Österreicher

In Österreich verschwanden im vergangenen Jahr 249 Menschen mehr oder weniger spurlos. Zum Vergleich: Das sind um zehn mehr als an Bord des seit einem Jahr im Pazifik vermissten Malaysian-Fluges MH 370 waren.

22 Österreicher dürften laut Bundeskriminalamt Opfer eines Gewaltverbrechens (Mord oder Entführung) geworden sein, einige sind vermutlich in den Dschihad gezogen und ein Großteil auf Bergen oder in Seen verschwunden. Allein im Bodensee werden rund 100 Leichen vermutet – Personen, die seit 1945 dort großteils ertrunken sind. Dazu kommen Jugendliche auf Selbstfindungstrip und Menschen, die einfach genug vom alten Leben haben.

"Jeder Erwachsene, der klar bei Verstand ist, hat prinzipiell das Recht, sich zu vertschüssen", sagt Regine Wieselthaler-Buchmann vom Bundeskriminalamt. Deshalb darf die Polizei nicht immer die Handy-Rufdaten der Vermissten auswerten.

Vor gut einem Jahr wurde ein eigenes Kompetenzzentrum geschaffen, das erstmals genauere Analysen der vermissten Österreicher erstellt. Aktuell gelten 824 Menschen als abgängig, fast 70 Prozent davon sind Männer.

Fast 96 Prozent aller verschwundenen Menschen tauchen allerdings binnen eines Jahres wieder auf. Der aktuelle Rekordhalter ist ein Jugendlicher, der bereits stolze 61-mal als vermisst gemeldet wurde.