Verbot des „Gedenktreffens“ laut Verfassungsexperten möglich

Niemand kann die alljährliche kroatische Kriegsopfer-Gedenkfeier am Loibacher Feld in Bleiburg/Kärnten im Vorfeld verhindern und niemand kann sie währenddessen auflösen – so lautete die bisherige Rechtsmeinung zum Treffen, das von Kritikern als größte Faschistenveranstaltung Europas eingeschätzt wird. Der renommierte Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk behauptet nun genau das Gegenteil und bringt damit die Behörden unter Zugzwang.

Die zuständige Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und die Landespolizeidirektion Kärnten beriefen und berufen sich stets auf die Rechtsansicht, wonach das Treffen weder nach dem Versammlungsgesetz noch nach dem Veranstaltungsgesetz zu beurteilen sei. Weil es sich primär um eine Messfeier der katholischen Kirche Kroatiens auf Privatgrund handle, könne man die Zusammenkunft nicht untersagen, nur bei Vergehen nach dem Verbots- oder Abzeichengesetz einschreiten.

Auf Ersuchen des Mauthausen Komitees Österreich hat Funk ein Rechtsgutachten erstellt, das wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn am 12. Mai publik wurde – und den Behörden lediglich im Fall der Gedenkmesse selbst recht gibt. Laut Funk kann man das strittige Treiben rund um Bleiburg nämlich insgesamt durchaus als Versammlung einstufen – und dieses nach dem Versammlungsgesetz beurteilen. „Die Behörde ist verpflichtet ... allenfalls auch mit einer Auflösung der Versammlung einzuschreiten“, heißt es im Gutachten.