Tunnelgeflüster in der Pyhrn-Region

Ein rund 4,5 Kilometer langer Tunnel wird derzeit von der Region und den Gemeinden ins Auge gefasst. Die Röhre soll zwischen Vorderstoder (unteres Loigistal) und dem Frauenkar, der obersten Bergstation der Wurzeralm, entstehen. Eine moderne Standseilbahn würde die Gäste in rund zehn Minuten in das benachbarte Skiareal kutschieren. Die Gemeinden Hinterstoder und Vorderstoder haben die notwendigen Flächenumwidmungen bereits in die Wege geleitet, heißt es.

"Es ist die einzig machbare Lösung", meint Helmut Wallner ( ÖVP), Orts-Chef von Hinterstoder. Außerdem gäbe es eine breite Unterstützung für das Projekt. Für seinen Amtskollegen aus Vorderstoder, Gerhard Lindbichler ( ÖVP), ist der Tunnel ebenfalls die letzte Chance. "Es ist ein Versuch, auch den Gegnern des ursprünglichen Projekts einen umweltverträglichen Vorschlag anzubieten."