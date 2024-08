Zwei Schwerverletzte bei mehreren Verkehrsunfällen in Tirol

Bei mehreren Verkehrsunfällen in Tirol sind am Freitag mindestens vier Personen verletzt worden, zwei davon - ein Rennradfahrer und ein Motorradlenker - schwer.

Der 59-jährige Motorradfahrer stieß in Nesselwängle (Bez. Reutte) mit einem rechtsabbiegenden Wagen zusammen, an dem er vorbeifahren wollte.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 53-Jährige in Aschau auf der Zillertalstraße (L300) zunächst gegen eine Leitschiene, woraufhin ihr Pkw ins Schlingern geriet. In weiterer Folge kollidierte sie frontal mit dem 60-jährigen Radfahrer. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Motorradfahrer streift abbiegendes Auto - stürzt

In Nesselwängle wollte ein 29-jähriger Slowake, der auf der Tannheimer Straße (B199) unterwegs war, nach rechts abbiegen. Der 59-jährige Deutsche, der auf den 29-Jährigen folgte, versuchte rechts an dem Auto des Slowaken vorbeizufahren, streifte aber das Fahrzeug. Er kam zu Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus in Pfronten (Bayern) eingeliefert.