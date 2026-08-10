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Tirol

Marktfest Vomp: Polizei sucht zwei Täterinnen nach Schlägerei

Zwei Frauen wurden von zwei anderen beim Marktfest Vomp geschlagen und getreten, eine davon erlitt Frakturen im Gesicht.
10.08.2026, 18:34

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Eine Polizistin steht neben einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.

Zwei 21-jährige Frauen sind am Samstag im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz) körperlich angegriffen worden. Eine erlitt dabei mehrere Frakturen im Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die andere Frau wurde leicht verletzt. Bei den Täterinnen soll es sich um zwei bisher unbekannte Frauen handeln. Die Polizei bat um Hinweise.

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Vorfall auf Vomper Marktfest

Zu dem Vorfall war gegen 23.30 Uhr am „Vomper Marktfest“ im Bereich der Schirmbar der Landjugend gekommen. Die Täterinnen wurden als sehr ähnlich aussehend beschrieben. Sie waren im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, circa 1,55 bis 1,60 Meter groß, mit schmaler Statur und langen, glatten, dunklen Haaren. Sie hatten einen dunklen Hauttyp und waren deutschsprachig.

Tirol
Agenturen, safran  | 

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