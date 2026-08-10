Marktfest Vomp: Polizei sucht zwei Täterinnen nach Schlägerei

Zwei 21-jährige Frauen sind am Samstag im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz) körperlich angegriffen worden. Eine erlitt dabei mehrere Frakturen im Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die andere Frau wurde leicht verletzt. Bei den Täterinnen soll es sich um zwei bisher unbekannte Frauen handeln. Die Polizei bat um Hinweise.