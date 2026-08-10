Ärger über Strafzettel: 66-Jähriger attackierte Parkwächterin

Eine Parkwächterin wurde von einem 66-Jährigen im Bezirk Spittal am Montagvormittag körperlich attackiert. Ein Radfahrer, der zufällig vorbei kam, half der Frau.

Die Parkwächterin brachte gerade einen Strafzettel wegen Falschparkens an einem Fahrzeug, das an einer Gemeindestraße im Bezirk Spittal abgestellt war, an. Der 66-jährige Besitzer des Pkw bemerkte dies und reagierte laut der Kärntner Polizei äußerst aggressiv: Er hat die Frau zunächst verbal attackiert und beschimpft, bevor er handgreiflich wurde. Er soll ihr ins Gesicht geschlagen und sie an den Haaren zu Boden gezerrt haben.

Radfahrer half Parkwächterin

Ein zufällig vorbeifahrender Radfahrer beobachtete den Vorfall, eilte sofort zur Hilfe und brachte den Tatverdächtigen dadurch dazu, von der Parkwächterin abzulassen. Die Frau wurde bei dem Angriff unbestimmten Grades verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der 66-jährige Mann wird wegen des Verdachts der Körperverletzung der Staatsanwaltschaft angezeigt.