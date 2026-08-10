Bub (4) in Wohnung verschleppt – Verdächtiger in U-Haft

Über einen 72-Jährigen, der am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen vierjährigen Bub in seine Wohnung verschleppt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft die U-Haft beantragt. Das teilte deren Sprecherin Nina Bussek am Montag der APA auf Anfrage mit.

Der Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Das berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am gestrigen Sonntag, wie auch, dass der Bub in den kommenden Tagen befragt werden soll. Der Verdächtige selbst verweigerte bisher die Aussage.

Bub gegen seinen Willen mitgenommen

Der Bub hatte sich am Freitagnachmittag zunächst mit Familienangehörigen im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgehalten und war dann plötzlich abgängig. Alarmierte Polizisten fanden ihn nach einem Hinweis in der Wohnung des 72-Jährigen auf einer Stiege im gleichen Wohnblock. Der Bub gab gegenüber den Polizisten an, von dem Mann gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein, nachdem sie sich im Stiegenhaus begegnet seien.