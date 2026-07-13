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Tirol

Zams: Kletterer stürzt 25 Meter in die Tiefe

Ein 40-jähriger Österreicher ist am Samstag in einem Klettergarten in Zams (Bezirk Landeck) rund 25 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden.
13.07.2026, 10:56

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein 40-jähriger Österreicher ist am Samstag in einem Klettergarten in der Tiroler Gemeinde Zams (Bezirk Landeck) abgestürzt und dadurch schwer verletzt worden.

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Der Mann hatte offenbar vor, sich abzuseilen, lehnte sich dabei nach hinten und stürzte dabei rund 25 Meter über teils senkrechtes Gelände ab. Er wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. 

Innsbruck
Agenturen  | 

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