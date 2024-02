Zahlreiche Skiunfälle in Tirol forderten Verletzte

Gleich drei Skiunfälle passierten am heutigen Montag binnen drei Stunden in Tirol: Um kurz vor 10 Uhr fuhr eine 49-jährige Einheimische mit ihren Alpinschiern im Schigebiet Bergbahn Pillersee auf einer Piste talwärts. Dabei stürzte sie aus unbekannter Ursache und rutschte rund 150 Meter den Hang hinunter. Bei einer leichten Linkskurve kam sie vom Weg ab und stürzte noch einmal rund 15 Meter ab. In einem Graben kam die Frau schließlich zum Stillstand. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die schwer verletzte 49-Jährige mit einem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht.