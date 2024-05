Ein Wolf ist im Osttiroler Außervillgraten nach Schafsrissen in einem stallähnlichen Unterstand von der schwarz-roten Tiroler Landesregierung am Donnerstag zum Abschuss freigegeben worden. Sechs Schafe waren am Dienstag tot aufgefunden worden, teilte das Land mit. Weitere neun Tiere wurden notgetötet, sieben weitere wurden verletzt.