Der Wolf ist längst auf die Kuh gekommen

Die Zahl der in den vergangenen zweieinhalb Jahren erlassenen Abschussverordnungen zeigt, wo der Druck besonders groß ist. Das ist eben zum einen der Bezirk Kitzbühl, wo die Jägerschaft 15 Mal auf die Pirsch geschickt wurde. Die Nase vorne hat hier aber Osttirol, wo bereits 20 Mal ein Wolf zum Abschuss freigegeben wurde. Der Bezirk Lienz ist der am dünnsten besiedelte Tirols und grenzt an Italien, von wo die meisten Wölfe zuwandern.

„Druck von allen Seiten“

In Osttirol wurde 2023 erstmals eines der Raubtiere in Tirol legal erlegt, acht von bisher 10 Abschüssen im ganzen Bundesland erfolgten hier – alleine drei heuer. „Kaum haben wir einen erlegt, ist der nächste da“, sagt Bezirksjägermeister Hans Winkler. Inzwischen sei in jeder Talschaft von Osttirol bereits ein Wolf geschossen worden. Gerissen hat sich die Tiroler Jägerschaft um die sogenannte „Entnahmen“ eigentlich nie, ist doch ihre Hauptaufgabe die Regulierung von Wildbeständen. „Aber wir bekommen Druck von allen Seiten“, so Winkler.

Werden Schafe gerissen, wollen die Bauern Taten sehen. Ein Wolf in Siedlungsgebiet macht alle nervös. Auf der anderen Seite müssen Jäger mit Anfeindungen von Tierschützern rechnen, weshalb niemand, der einen Wolf erlegt hat, das an die große Glocke hängt oder gar mit Medien reden will.