Drei tote Schafe im Bezirk Zwettl: Betroffene vermuten Wolfriss

Drei tote Schafe liegen mit aufgeblähten Bäuchen und blutenden Wunden auf einer Weide in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl. Elfriede und Josef Holzmann warten noch darauf, dass die leblosen Tiere weggeräumt werden. Es sind erst wenige Tage vergangen, seit das Paar ihre Kadaver am Samstag in den frühen Morgenstunden entdeckte. "Sie waren noch warm", so der Schafsbauer im Gespräch mit dem KURIER.