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Tirol

Wohnhausbrand in Grins: Vier Personen im Spital

Bei einem Brand in den Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in Grins wurden vier Personen verletzt.
17.06.2026, 09:03

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Brand in Grins

Dienstagabend wurde die Feuerwehr in Grins im Bezirk Landeck zu einem Wohnhausbrand gerufen. Gegen 19.30 Uhr brach im Kellerbereich eines Mehrparteienhauses ein Feuer aus, das eine massive Rauchentwicklung verursachte. Vier Personen wurden im Zuge des Einsatzes verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

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Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, war bereits dichter Rauch aus den Fenstern des Gebäudes sichtbar. Einige Bewohner konnten das Haus nicht mehr selbstständig verlassen und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr mithilfe von Leitern sowie einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. 

„Brandaus“ nach 75 Minuten

Gegen 20.45 Uhr – rund eineinviertel Stunden nach Ausbruch des Feuers – konnte „Brandaus“ gegeben werden. Infolge des Brandes wurden drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie eine weitere Person mit Verletzungen unbestimmten Grades zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Zams gebracht.

Brand in Grins

Brand in Grins

Brand in Grins

Brand in Grins

Brand in Grins

Brand in Grins

Brand in Grins

Brand in Grins

Brand in Grins

Großeinsatz mit über 130 Feuerwehrleuten – Brandursache noch unklar

Der Einsatz erforderte erhebliche Ressourcen: Die Freiwillige Feuerwehr Landeck rückte mit neun Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften aus, die FF Zams mit vier Fahrzeugen und 28 Kräften, die FF Grins ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften. Das Rote Kreuz war mit drei Rettungsfahrzeugen, einem Notarztfahrzeug sowie einem Einsatzleitfahrzeug vor Ort. Insgesamt standen damit mehr als 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes sind derzeit noch im Gange.

Blaulicht Tirol
kurier.at  | 

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