Werkzeuge im Wert von bis zu 10.000 Euro gestohlen: Einbruch auf Tiroler Baustelle
In Hopfgarten im Brixental ist es zwischen Freitag, dem 12. Juni 2026, und Montag, dem 15. Juni 2026, zu einem Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle gekommen. Eine bislang unbekannte Täterschaft soll in einen dort aufgestellten Baustellencontainer eingebrochen sein und mehrere Werkzeuge gestohlen haben. Den betroffenen Baufirmen entstand dadurch ein erheblicher finanzieller Schaden.
Schloss aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen
Laut Angaben der Polizei Tirol sollen Unbekannte das Vorhängeschloss des Containers mutmaßlich gewaltsam aufgebrochen haben, um sich Zugang zu verschaffen.
Anschließend wurden mehrere Werkzeuge aus dem Container entwendet. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt – ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden jedoch auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag belaufen.
Ermittlungen laufen
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ausforschung der unbekannten Täterschaft aufgenommen. Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten, werden von der zuständigen Polizeidienststelle entgegengenommen.
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