Werkzeuge im Wert von bis zu 10.000 Euro gestohlen: Einbruch auf Tiroler Baustelle

In Hopfgarten im Brixental ist es zwischen Freitag, dem 12. Juni 2026, und Montag, dem 15. Juni 2026, zu einem Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle gekommen. Eine bislang unbekannte Täterschaft soll in einen dort aufgestellten Baustellencontainer eingebrochen sein und mehrere Werkzeuge gestohlen haben. Den betroffenen Baufirmen entstand dadurch ein erheblicher finanzieller Schaden.

Schloss aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Laut Angaben der Polizei Tirol sollen Unbekannte das Vorhängeschloss des Containers mutmaßlich gewaltsam aufgebrochen haben, um sich Zugang zu verschaffen.