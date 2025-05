In der Tiroler Landeshauptstadt sorgen zahlreiche Baustellen für Probleme. Am Freitag werden am Hauptbahnhof nun auch für eine Protestaktion Fahrspuren gesperrt.

Warum Innsbruck am Freitag ein Verkehrschaos droht

Am Freitag werden in Innsbruck für eine Protestaktion am Hauptbahnhof zwei von vier Fahrspuren für Radwege sperren.

Die Polizei empfiehlt, den Südtiroler Platz großräumig zu umfahren.

Zusätzliche Baustellen in der Stadt verschärfen die Verkehrsprobleme, was zu einem Verkehrschaos führen könnte.

Die Polizei empfiehlt, den Südtiroler Platz großräumig zu umfahren.

Zusätzliche Baustellen in der Stadt verschärfen die Verkehrsprobleme, was zu einem Verkehrschaos führen könnte.

Der Innsbrucker Hauptbahnhof am Südtiroler Platz ist die wichtigste Mobilitätsdrehscheibe in Tirol. Für Radfahrer ist er aber praktisch nicht erreichbar, zumindest nicht gefahrlos. Das will die Radlobby Tirol nicht länger hinnehmen. Zwei von vier Fahrspuren, die über den Platz führen, werden deshalb am Freitag in einen Pop-up-Radweg umgewandelt.

Polizei empfiehlt Ausweichroute Für Autofahrer heißt das laut Polizei konkret, dass sie zwischen 11.30 und 17.30 Uhr den Südtiroler Platz nur von Süden Richtung Norden queren können. In die Gegenrichtung sind für die Protestaktion beide Fahrspuren gesperrt. "Es wird empfohlen, diesen Bereich großräumig zu umfahren", rät die Exekutive.

© Radlobby Tirol So müsste der Südtiroler Platz aus Sicht der Radlobby Tirol aussehen.

Das dürfte aber gar nicht so leicht werden. Die Auswirkungen der Demo dürften in weiten Teilen der Stadt spürbar sein. Zwar werden Umleitungen eingerichtet, aber in Innsbruck sorgen derzeit ohnehin schon Baustellen auf mehreren wichtigen Verkehrsachsen regelmäßig für Staus. Am viel befahrenen Innsbrucker Südring, der den Westen und den Osten der Stadt miteinander verbindet, sind derzeit wegen Bauarbeiten in einem zentralen Abschnitt ebenfalls zwei von vier Fahrspuren gesperrt.

Zudem ist mit dem Bozner Platz nahe dem Hauptbahnhof auch dieser neuralgische Punkt auf der Nord-Süd-Achse wegen seiner derzeit laufenden Umgestaltung dicht. Auch auf der Stadtautobahn kommt es regelmäßig zu Staus, die sich auch auf das Stadtgebiet auswirken. In Summe könnte die Teilverkehrssperre am Innsbrucker Hauptbahnhof, der ebenfalls auf einer Durchzugsroute liegt, also für ein ziemliches Verkehrschaos sorgen.