„Gstätten“ im Herzen von Innsbruck wird endgültig umgebaut

Als solche sollte das in den Mühlen der zerstrittenen Stadtpolitik der vergangenen Legislaturperiode stecken gebliebene Projekt nach Baubeginn im Frühjahr 2025 bis zum darauf folgenden Herbst erstrahlen. „Die Bauarbeiten starten wie geplant Anfang April“, hieß es nun am Dienstag vonseiten der Stadt.

Damit erfüllt sich, was die Innenstadtkaufleute vor zwei Jahren in einem letzten Rettungsversuch der von ihnen forcierten Neugestaltung gemutmaßt hatten: Dass eine Ausschreibung Kosten weit unter den aus ihrer Sicht überzogenen Schätzungen bringen könnte.

Die wurden auf in Summe rund 9 Millionen Euro geschätzt, die darin enthaltenen Baukosten auf rund 7 Millionen Euro – Summen, die der alte Gemeinderat nicht freigeben wollte und das Projekt in der Schublade verschwinden ließen.

Der Bozner Platz werde ein neuer „Place to be“ für Wirtschaft und Bevölkerung, ist Lutz überzeugt. Wie das am Ende aussehen soll, ist bereits seit Monaten auf einer am Bozner Platz installierten digitalen Videowand zu sehen, die schmucke Visualisierungen zeigt.

Gemeinsam mit dem Innsbruck Marketing werde er als Festplatz, Marktplatz und Gastplatz positioniert, so die auch für Wirtschaft und Tourismus zuständige Stadträtin.

Die „Piazza“ soll aber auch noch einen anderen Zweck erfüllen, so Lutz: „Mit dem Klimawandel erhöht sich der Bedarf an schattigen und kühlen Verweilorten in der Stadt. Am Bozner Platz stehen schon bald 31 Bäume, die im Sommer ein grünes Sonnendach bilden werden.“ Damit werde einer der heißesten Plätze in eine kühle Zone verwandelt.