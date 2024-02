Warnung vor großer Lawinengefahr in Tirol

Die prognostizierten Neuschneemengen für Tirol werden ab Freitag auch die Lawinengefahr stark ansteigen lassen. In den östlichen und südöstlichen Landesteilen wurde oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe 4 auf der fünfteiligen Skala ausgegeben. Damit herrsche "große Gefahr", teilte das Land am Donnerstag mit. In weiten Teilen Tirols wurde die Lawinengefahr als "erheblich" (Stufe 3) eingeschätzt. Stellenweise wurden bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.