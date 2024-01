Tirol: Frau stürzte bei Wanderung 100 Meter ab

Eine 54-jährige Frau stürzte am Samstag bei einer Wanderung im Skigebiet Rosshütte in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) mit einer Schneewechte rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Sie blieb am Ende einer mit Schnee gefüllten Rinne liegen,teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mit. Die 54-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber geborgen.

Die Frau war zu Mittag gemeinsam mit ihrem Mann im Bereich des Seefelder Jochs unterwegs, beide stiegen zu Fuß mit normalen Schuhen in eine Höhenlage von rund 2.100 Meter auf. Dort brach unter den Füßen der Frau eine Schneewechte, woraufhin die 54-Jährige mitsamt den Schneemassen abstürzte.