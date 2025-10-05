Tirol

Vom Weg abgekommen: Schlecht ausgerüstete Deutsche in Bergnot

Die Bergrettung musste ausrücken und einen 25-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau zu Fuß ins Tal begleiten.
05.10.25, 10:50
Zwei schlecht ausgerüstete Wanderer sind am Samstag in Wildschönau (Bezirk Kufstein) von der Bergrettung aus Bergnot gerettet worden. Der 25-Jährige und die 23-Jährige aus Deutschland gerieten bei einer Wanderung in Richtung des Markbachjochs (1.500 Meter) vom markierten Weg ab und landeten in unwegsamem Steilgelände.

Zunächst folgten sie noch einem Bach talwärts, mussten dann aber aufgeben. Das Duo blieb unverletzt, informierte die Polizei. Nach dem Notruf der Wanderer stieg die Bergrettung auf. Der Mann und die Frau wurden gegen 18.30 Uhr unverletzt angetroffen. Sie wurden - abschnittweise per Seil gesichert - zu Fuß ins Tal begleitet.

Im Einsatz standen die Bergrettung Wörgl-Niederau mit 13 Mitgliedern und einem Suchhund sowie die Polizeiinspektion Wörgl mit einer Streife.

