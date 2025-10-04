Aus Angst vor Schnee: Bergwanderer mussten in Tirol gerettet werden

Zwei Alpinwanderer im Alter von 41 und 37 Jahren sind am Samstag auf dem Weg zur Ahornspitze (2.973 Meter) im Gemeindegebiet von Mayrhofen (Bezirk Schwaz) aus Bergnot gerettet worden.

Auf einer Seehöhe von etwa 2.700 Metern bekamen es die Männer, Staatsbürger von Simbabwe, aufgrund einer dünnen Schneedecke mit der Angst zu tun und trauten sich weder vor noch zurück. So setzte das Duo einen Notruf ab, in weiterer Folge wurde es laut Polizei vom Hubschrauber per Tau geborgen.