85-Jähriger und Begleiterin (48) beim Spazieren von Schäferhund gebissen
Der Mann erlitt Verletzungen am rechten Schienbein, die Frau an der linken Hand. Die 48-Jährige musste operiert werden, der 85-Jährige wurde nach medizinischer Versorgung aus dem Krankenhaus entlassen. Der 64-jährige Hundebesitzer wird nun angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.
Ursache für Attacke unklar
Das Paar war mit seinem kleinen Hund auf einem Wanderweg unterwegs, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Schäferhund sei zuvor wohl aus einer Box auf einer Baustelle entkommen, wo ihn sein dort arbeitender Besitzer stets verwahrte. Die Box dürfte nicht richtig verschlossen gewesen sein, hieß es.
Die Gründe für die Attacke waren vorerst unklar. Der 85-jährige Wiener und seine Begleiterin aus der italienischen Provinz Brescia wurden nach der Bissattacke von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht. Da der Hundebesitzer aus der Provinz Bozen stammt, wird der Vorfall an das zuständige Gericht und die dortige Verwaltungsbehörde weitergeleitet und dort angezeigt.
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