Der Mann erlitt Verletzungen am rechten Schienbein, die Frau an der linken Hand. Die 48-Jährige musste operiert werden, der 85-Jährige wurde nach medizinischer Versorgung aus dem Krankenhaus entlassen. Der 64-jährige Hundebesitzer wird nun angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.

Ursache für Attacke unklar Das Paar war mit seinem kleinen Hund auf einem Wanderweg unterwegs, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Schäferhund sei zuvor wohl aus einer Box auf einer Baustelle entkommen, wo ihn sein dort arbeitender Besitzer stets verwahrte. Die Box dürfte nicht richtig verschlossen gewesen sein, hieß es.