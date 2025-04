Tierleid in Braunau: Schäferhund vernachlässigt, Besitzer angezeigt

Der Verdächtige ist nicht geständig. Nach mehreren eingegangenen Anzeigen führte der zuständige Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Braunau am 9. August 2024 eine Tierschutzkontrolle durch.

Laut Polizeibericht soll der Hundehalter dem Tier notwendige medizinische Versorgung vorenthalten haben, obwohl der Schäferhund an mehreren Krankheiten litt.

Als die Behörden am 26. November 2024 eine erneute Kontrolle durchführten und der Zustand des Hundes unverändert war, wurde das Tier von der Bezirkshauptmannschaft abgenommen. Der Mann verzichtete vor Ort auf sein Eigentumsrecht am Hund. Das Tier wurde anschließend bei einer Organisation für Tierschutz und Tiervermittlung untergebracht und versorgt.

Die Bezirkshauptmannschaft Braunau hatte den Mann bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.

Nun wird der Fall an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis weitergeleitet, die den Verdacht der Tierquälerei prüfen wird. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Schäferhundes nach seiner Unterbringung bei der Tierschutzorganisation liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.