Verunglückt: 19-Jähriger stürzte in Tirol 50 Meter in Schlucht

Ein 19-jähriger Niederländer ist am späten Freitagabend in Mayrhofen im Tiroler Zillertal nach einer Feier aus bisher unbekannter Ursache von der Zemmbachbrücke rund 50 Meter in die darunterliegende Zemmschlucht gestürzt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wo er von Polizeibeamten nach kurzer Suche entdeckt wurde. Zuvor hatte der Niederländer an einer privaten Feier in der Schlucht teilgenommen.