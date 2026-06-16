Unfall in Tirol: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Tiroler Straße (B171) in Zirl in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwer verletzt worden.

Der junge Mann überholte zunächst eine vor ihm fahrende Motorradgruppe und setzte dann zum Überholen eines Pkw an. Schließlich kam es zur Kollision mit dem Auto eines 40-Jährigen, der auf einen Schotterparkplatz einbiegen wollte. Der 18-Jährige stürzte vom Motorrad und kam auf dem Gehsteig zu liegen.

Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Tiroler Straße war zeitweise nur einspurig befahrbar.