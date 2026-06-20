Pkw kollidierte in Tirol mit Klein-Lkw: Vier Personen verletzt
Bei einer Kollision mit fünf beteiligten Fahrzeugen haben sich am Freitag in Maurach (Bezirk Schwaz) in Tirol vier Personen Verletzungen zugezogen.
Eine 25-jährige Autolenkerin geriet auf der Kasbachstraße (L7) im Bereich eines ampelgeregelten Baustellenbereichs auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw. In weiterer Folge schleuderte der Pkw gegen drei weitere Wagen, wobei zwei davon lediglich am Seitenspiegel gestreift wurden.
Sperre im Unfallbereich
Nach Angaben der Polizei wurden die 25-Jährige und ihr 40 Jahre alter Beifahrer sowie die beiden Insassen im Klein-Lkw verletzt - dabei handelte es sich um den 58-jährigen Fahrer und eine gleichaltrige Frau.
Die vier Personen wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in die Krankenhäuser nach Schwaz und Kufstein gebracht. Die Kasbachstraße war im Unfallbereich ab 18 Uhr für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.
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