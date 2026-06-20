Pkw kollidierte in Tirol mit Klein-Lkw: Vier Personen verletzt

Bei einer Kollision mit fünf beteiligten Fahrzeugen haben sich am Freitag in Maurach (Bezirk Schwaz) in Tirol vier Personen Verletzungen zugezogen.

Eine 25-jährige Autolenkerin geriet auf der Kasbachstraße (L7) im Bereich eines ampelgeregelten Baustellenbereichs auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw. In weiterer Folge schleuderte der Pkw gegen drei weitere Wagen, wobei zwei davon lediglich am Seitenspiegel gestreift wurden.

Sperre im Unfallbereich

Nach Angaben der Polizei wurden die 25-Jährige und ihr 40 Jahre alter Beifahrer sowie die beiden Insassen im Klein-Lkw verletzt - dabei handelte es sich um den 58-jährigen Fahrer und eine gleichaltrige Frau.