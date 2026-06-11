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Mit Auto kollidiert: Achtjähriger in Osttirol schwer verletzt
Kind war mit Tretroller unterwegs - Zusammenstoß am Schutzweg.
Ein achtjähriger Bub auf einem Tretroller ist Donnerstagmittag in Lienz mit einem Pkw kollidiert. Das Kind stürzte und wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich aus bisher unklarer Ursache auf einem Schutzweg auf der Grafendorfer Straße.
Der Schüler wurde nach der Erstversorgung durch die 63-jährige Autofahrerin von der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.
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