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Tirol

Mit Auto kollidiert: Achtjähriger in Osttirol schwer verletzt

Kind war mit Tretroller unterwegs - Zusammenstoß am Schutzweg.
11.06.2026, 17:49

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++ THEMENBILD ++ SCHUTZWEG / ZEBRASTREIFEN / FUSSGÄNGERÜBERGANG /FUSSGÄNGER / STRASSENVERKEHR / SICHERHEIT

Ein achtjähriger Bub auf einem Tretroller ist Donnerstagmittag in Lienz mit einem Pkw kollidiert. Das Kind stürzte und wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich aus bisher unklarer Ursache auf einem Schutzweg auf der Grafendorfer Straße.

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Agenturen, paw  | 

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