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Tirol

Tödliches Überholmanöver: Motorradfahrerin starb in Tirol

Die Frau hatte bei einem Überholvorgang den entgegenkommenden Pkw übersehen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.
27.06.2026, 16:25

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Ein beleuchtetes Schild mit der Aufschrift „Notarzt“.

Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Samstagvormittag im Ötztal in Tirol eine Motorradlenkerin getötet und drei Personen verletzt worden.

Die 58-jährige Österreicherin und ihr 59-jähriger Mann waren auf ihren Motorrädern auf der B 186 bei Oetz taleinwärts unterwegs. Bei einem Überholvorgang übersah die Frau den entgegenkommenden Pkw eines 26-jährigen Deutschen. Es kam zur Frontalkollision, berichtete die Polizei.

Bezirk Krems: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall gestorben

Frau flog meterhoch durch die Luft

Die Frau wurde meterweit durch die Luft geschleudert. Umherfliegende Teile des Motorrad-Wracks trafen die Maschine eines nachkommenden Bikers. Der 60-jährige Deutsche und ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Motorradlenker, ebenfalls aus Deutschland, kamen zu Sturz.

Trotz Reanimationsmaßnahmen durch nachkommende Autofahrer starb die 58-Jährige noch vor Eintreffen der Rettung. Der Pkw-Lenker und die beiden Motorradlenker wurden bei dem Unfall verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Tirol
Agenturen, sta  | 

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