Tödliches Überholmanöver: Motorradfahrerin starb in Tirol

Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Samstagvormittag im Ötztal in Tirol eine Motorradlenkerin getötet und drei Personen verletzt worden.

Die 58-jährige Österreicherin und ihr 59-jähriger Mann waren auf ihren Motorrädern auf der B 186 bei Oetz taleinwärts unterwegs. Bei einem Überholvorgang übersah die Frau den entgegenkommenden Pkw eines 26-jährigen Deutschen. Es kam zur Frontalkollision, berichtete die Polizei.

Frau flog meterhoch durch die Luft

Die Frau wurde meterweit durch die Luft geschleudert. Umherfliegende Teile des Motorrad-Wracks trafen die Maschine eines nachkommenden Bikers. Der 60-jährige Deutsche und ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Motorradlenker, ebenfalls aus Deutschland, kamen zu Sturz.

Trotz Reanimationsmaßnahmen durch nachkommende Autofahrer starb die 58-Jährige noch vor Eintreffen der Rettung. Der Pkw-Lenker und die beiden Motorradlenker wurden bei dem Unfall verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.