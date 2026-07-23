Ein 18-jähriger Bergsteiger ist am Mittwochnachmittag in der Nordkette oberhalb von Innsbruck tödlich verunglückt.

Die dreiköpfige Gruppe aus Ungarn hatte - wie der ORF Tirol berichtet - im Bereich des Kemachers die Orientierung verloren, nachdem die Outdoor-App, die sie verwendet hatten, offenbar ausgefallen war.

Die drei Freunde waren 6.30 Uhr von der Talstation der Hungerburgbahn aufgebrochen und wollten einen Gipfel der Nordkette besteigen. Nach einer Pause auf der Seegrube setzten sie demnach gegen 13.00 Uhr ihre Tour fort.

Während eines Aufstiegs in sehr steilem Gelände sei die App ausgefallen, woraufhin die Männer die Orientierung verloren hätten, so ORF Tirol.

In sehr steilem und weglosem Gelände stiegen sie dem Bericht zufolge weiter in Richtung des 2.480 Meter hohen Kemachers auf. Gegen 15.15 Uhr hätten sie auf rund 2.300 Metern ein kleines Plateau erreicht und seien umgekehrt.

Absturz bei Abstieg

Beim Abstieg stürzte einer der drei dann in sehr steilem, grasigem und felsdurchsetzten Gelände 150 bis 200 Meter ab, berichtet die Krone. Einer der Begleiter setzte sofort einen Notruf ab, der andere stieg zu dem Abgestürzten ab und konnte laut Bericht „keine Lebenszeichen mehr feststellen“. Auch der Notarzt des Hubschraubers habe nur mehr den Tod feststellen können.