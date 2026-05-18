Unfall in Längenfeld: Pkw prallt gegen Tunnelportal

Ein 27-jähriger Österreicher ist am Sonntagabend auf der Ötztaler Bundesstraße (B 186) in Längenfeld verunglückt. Der Mann kam gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw taleinwärts fahrend aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein Tunnelportal.

Für die Dauer der Erstversorgung sowie der Aufräumarbeiten musste die B 186 für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Huben und Längenfeld mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 40 Einsatzkräften, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie Polizeistreifen der Polizeiinspektionen Sölden und Ötz .

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und überschlug sich, bevor es auf dem Dach zum Stillstand kam.

Unfalllenker befreite sich selbst aus dem Wrack

Der 27-Jährige konnte sich trotz des heftigen Unfalls selbstständig durch das hintere Fenster der Fahrerseite aus dem komplett demolierten Unfallwrack befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in Begleitung eines Notarztes mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.