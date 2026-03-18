Tirol

Bezirk Kufstein: Tödlicher Auffahrunfall auf der Inntalautobahn

Pkw fuhr gegen Lkw, 31-jähriger Autolenker kam ums Leben.
18.03.2026, 16:46

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Ein 31-jähriger Pkw-Lenker ist am frühen Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Langkampfen (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen.

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Der Serbe soll auf den Lkw eines 43-jährigen Lenkers aufgefahren und noch an der Unfallstelle gestorben sein. Der ungarische Lkw-Fahrer überstand den Verkehrsunfall indes unverletzt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Nach dem Unfall wurde die A12 zunächst komplett gesperrt und es bildete sich ein Stau in Fahrtrichtung Kufstein. Am Nachmittag wurde die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.

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Agenturen, eh  | 

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