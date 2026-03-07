Totalsperre der Fernpassstraße nach schwerem Unfall

Ein schwerer Unfall hat Samstag früh in Tirol zu einer zweistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt.

Nach ersten Informationen sollen kurz nach 7.00 Uhr ein Pkw und ein Bus kollidiert sein, offenbar gab es mehrere Verletzte. Laut Angaben des ÖAMTC ereignete sich der Unfall zwischen Bichlbach und Lermoos (Bez. Reutte). Kilometerlange Staus in beide Richtungen waren die Folge. Nach 9.00 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig angehalten.