Familie in Unfall verwickelt: Schwerverletzte nach Frontalcrash in NÖ

Am Freitagnachmittag kam es zwischen Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) und Moosbrunn (Bezirk Bruck/Leitha) zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten zwei Pkw frontal, eines der Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert.

In einem der Autos befand sich eine Familie mit vier Personen, darunter ein achtjähriges Kind. Im zweiten Fahrzeug saß eine Lenkerin allein. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt und mussten von den Notarzthubschraubern „Christophorus 3“ und „Christophorus 33“ versorgt und anschließend in die Landeskliniken Eisenstadt und Wiener Neustadt geflogen werden. Das achtjährige Kind sowie zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Baden gebracht.

