Unbekannter randalierte in Tiroler Kirche

Ein Unbekannter hat Dienstagvormittag in der Pfarrkirche von St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) randaliert und zahlreiche Gegenstände gestohlen. Laut Polizei brach der Täter Edelsteine von der Monstranz ab und stahl die sogenannte Lunula - die sichelförmige Halterung für die Hostie in der Monstranz.

Darüber hinaus riss der Unbekannte eine Christusfigur von einem Kreuz herunter und stahl diese. Auch eine Osterkerze sowie eine Hostie wurden entwendet.