Bank im Zillertal überfallen: Vier Jahre Haft für 23-Jährigen

Ein 23-jähriger Mann hat sich am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Raubes verantworten müssen. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Dem Tiroler wurde vorgeworfen, im Mai dieses Jahres eine Bankfiliale in der Gemeinde Fügen im Tiroler Zillertal überfallen zu haben.

Zudem hatte er rund eineinhalb Stunden zuvor offenbar versucht, eine Bank im Bezirk Innsbruck-Land auszurauben. Im Vorfeld zeigte sich der 23-jährige Mann zu der Tat im Zillertal geständig, bei der Verhandlung blieb er dabei. "War in einer absoluten Notsituation" Er bekenne sich nunmehr aber auch zum versuchten Überfall im Bezirk Innsbruck-Land schuldig, sagte er zu Beginn der Verhandlung vor Richter Michael Böhler und den Schöffen. "Ich war in einer absoluten Notsituation", erklärte er.

Der Bankraub sei aber dennoch "die absolut falsche Entscheidung gewesen". Er sei die Tage zuvor jedoch genötigt und bedroht worden, dass er unbedingt "10.000 Euro sofort besorgen musste", um seine Schulden "aus dem Drogenumfeld zu begleichen". Staatsanwalt und Verteidiger hatten zuvor kurz skizziert, wie die Tat mutmaßlich ausgeführt worden war. "Der Angeklagte hat bei der Bank im Bezirk Innsbruck-Land gewartet, bis er in die Bank kam", führte der öffentliche Ankläger in seinem Eröffnungsplädoyer aus. Angestellter öffnete Türe nicht Das sei lediglich daran gescheitert, dass er von Angestellten des Geldinstituts dort beobachtet worden und ihm deshalb die Türe nicht geöffnet worden sei, schilderte er.

Danach sei der 23-Jährige nach Fügen gefahren, habe dort seinen Pkw abgestellt und mit einer Druckluftpistole die Filiale überfallen. "Die Schusswaffe war zwar untauglich, aber dennoch gilt sie als eine Waffe und die Tat somit als schwerer Raub", so der Staatsanwalt. Der Verteidiger widersprach dem Staatsanwalt nur in einem Punkt: "Mein Mandant ist nicht direkt nach dem Bankraubversuch nach Fügen gefahren." Er sei noch kurz nach Hause und habe die Tat "evaluiert". 50-minütige Nachdenkpause Trotz dieser rund 50-minütigen "Nachdenkpause" habe er keinen anderen Ausweg gesehen, als tatsächlich eine Bank zu überfallen. "Er hat sich im komplett falschen Umfeld bewegt und war an Suchtmittel gewöhnt", argumentierte sein Verteidiger.

Laut den Ermittlungen im Vorfeld der Verhandlung war der vermummte Mann am 7. Mai bereits gegen 14.30 Uhr - der geglückte Überfall fand um 16.00 Uhr in Fügen statt - auffällig geworden. Er probierte mehrfach, die Bank im Bezirk Innsbruck-Land über den Haupteingang zu betreten. Mitarbeiterinnen beobachteten ihn dabei und sprachen später gegenüber der Polizei von "verdächtigen Wahrnehmungen". Der Mann verließ schließlich den mutmaßlichen Tatort. Er räumte im Zuge der Ermittlungen ein, sich dort aufgehalten zu haben, wollte allerdings keinen Überfall Sinn gehabt haben.