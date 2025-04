Anklage: 25-Jähriger soll fünf Banküberfälle in Tirol begangen haben

Mitangeklagt wurde ein 32-jähriger Russe, weil er den 25-Jährigen bei zwei Banküberfällen vor und nach der Tat unterstützt haben soll. Beide Männer waren unmittelbar nach einem Überfall am 5. Juli 2024 in Innsbruck in Tatornähe mit dem erbeuteten Bargeld festgenommen worden und befinden sich seither in Untersuchungshaft.