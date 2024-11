Schon wieder Banküberfall in Tirol: Täter flüchtig

Mehrere Banküberfälle in Tirol

In Tirol hatte es innerhalb eines Jahres eine auffällige Häufung an Banküberfällen gegeben. Neun Bankinstitute wurden seit November 2023 überfallen. Die Serie nahm damals ebenfalls in Kufstein ihren Ausgang. In der Festungsstadt wurden im November und Jänner Banken überfallen.

Mehr Infos in Kürze