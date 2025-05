Banküberfall in Tirol: 23-Jähriger soll zwei Coups geplant haben

Einem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in Fügen im Tiroler Zillertal am 7. Mai hätte offenbar ein weiterer vorausgehen sollen, wie sich nunmehr herausgestellt hat: Der kurze Zeit später festgenommene 23-jährige Einheimische habe nämlich versucht, rund eineinhalb Stunden zuvor eine Bankfiliale im Bezirk Innsbruck Land zu überfallen, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit.

Der vermummte Mann habe mehrfach probiert, die Bank über den Haupteingang zu betreten.