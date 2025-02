Banküberfall in Wien-Landstraße: Verdächtiger flüchtete mit Geld

Gegen 11.15 Uhr betrat am Freitag ein 40-Jähriger eine Bankfiliale in Wien-Landstraße. Kurz darauf bedrohte der Tatverdächtige einen Bankangestellten mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und forderte Bargeld.

Der Tatverdächtige soll das Geld in eine Tasche gesteckt und fluchtartig die Filiale in unbekannte Richtung verlassen haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Sofortfahndung eingeleitet

Eine Sofortfahndung wurde eingeleitet , der Mann konnte innerhalb kurzer Zeit von der Sondereinheit WEGA angehalten und vorläufig festgenommen werden.