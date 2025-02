Hund fuhr in NÖ zwölf Kilometer ohne Begleitung in Linienbus

In einem Linienbus hat sich Collie-Mischling "Kaia" am Donnerstag ohne Begleitung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) auf eine zwölf Kilometer lange Fahrt gegeben. Die "Sightseeingtour" des Hundes ist nach Angaben vom Freitag durch Beamte der Polizeiinspektion Trumau bei einer Haltestelle in Traiskirchen (ebenfalls Bezirk Baden) beendet worden. Der Vierbeiner wurde seiner Besitzerin übergeben.