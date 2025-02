Welche Musicals laufen 2025 in Wien? Ein umfassender Überblick

Dank Klassiker wie "Elisabeth", "Cats" (deutsche Uraufführung!), "Wir waren noch niemals in New York", "Tanz der Vampire" oder "A Chorus Line" (ebenfalls deutsche Uraufführung!) konnte sich Wien in den vergangenen Jahrzehnten als Hot Spot für angesagte und hochwertige Musicalproduktionen etablieren. Das ist 2025 nicht anders. Einmal mehr überzeugt die österreichische Hauptstadt mit einem bunten und vor allem klangvollen Potpourri aus Mainstream-, Nischen- und Evergreen-Musicals, die dank zeitloser Story, moderner Inszenierung und ikonischer Musik vielleicht nur kurzzeitigen Eskapismus bieten, dafür aber trotzdem lange nachhallen. Nirgendwo sonst als im Musical wird mit derart mitreißender Perfektion Künstliches zur Kunst erhoben. Der KURIER bietet Ihnen einen Überblick über alle Musicalproduktionen in Wien im Jahr 2025:

Anatevka Wann? noch bis 23. Februar Wo? Volksoper In dem jüdischen Schtetl Anatevka leben der Milchmann Tevje, seine Frau Golde und ihre fünf Töchter. Was wie ein Märchen beginnt, erweist sich als höchst realistische Geschichte: Die Heiratspläne der Töchter stellen das Traditionsbewusstsein des Vaters auf eine harte Probe – und als ein Pogrom über Anatevka hereinbricht, wird die Familie zerstreut. Das Stück aber erzählt nicht nur vom Leben im Schtetl, sein Kern ist eine universelle Geschichte von Erwachsenwerden und brüchigen Traditionen.

Die Schöne und das Biest – Die Große Jubiläums-Tour Wann? 7. Februar - 10. Februar Wo? Wiener Stadthalle Die zeitlose Erzählung über das verwunschene Biest und die schöne Bella, die seit Jahrhunderten Generationen an die Kraft der wahren Liebe erinnert, wird in der gefeierten Musical-Version von Martin Doepke zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Atemberaubende Bühnenbilder, prachtvolle Kostüme und große Melodien erschaffen eine magische Welt voller Romantik, Abenteuer und Wunder.

La Cage aux Folles Wann? 9. Februar - 6. April Wo? Volksoper Zaza ist der Star eines Nachtclubs in Saint-Tropez, Georges dessen Besitzer. Gemeinsam sind sie ein bezauberndes Liebespaar. Da taucht Georges’ Sohn aus einem früheren „Fehltritt“ auf und eröffnet dem Papa, ausgerechnet die Tochter eines erzkonservativen Provinzpolitikers heiraten zu wollen. Missverständnisse und Verkleidungen, aber auch ein unterhaltsames, glückliches Ende sind vorprogrammiert.

Grease Wann? 11. Februar bis 23. Februar Wo? Museumsquartier Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten kehrt nach vielen Jahren endlich wieder live auf die Bühnen Österreichs zurück. Die spannende Neuinszenierung des Kultmusicals "Grease" – als Original direkt aus London – katapultiert die Fans in eine Zeit zwischen Petticoats und Lederjacken, schnellen Autos und heißen Partys und erweckt die 50er Jahre zum Leben. Begleitet von unvergesslichen Hits wie "You’re The One That I Want", "We go together", "Summer Nights" oder "Sandy" führt der knallbunte Musical-Spaß durch eine aufregende Reise voller Sehnsucht, Liebe, Spaß und Rebellion.

Bring me Edelweiss - Das Crazy 80ies Musical Wann? 12. Februar - 22. März Wo? Metropol Ein mäßig erfolgreiches Wiener Pop-Kabarett-Duo und ein deutsches Girls-Duo schließen sich nach beruflichen Rückschlägen zu einer neuen Formation zusammen: BÖF – Die bayrisch-österreichische Freundschaft. Als nun hoffnungsvolle neue Formation basteln die vier an den Songs für ihr erstes Album. Aber auch ihre beiden schlitzohrigen Manager haben da ein Wörtchen mitzureden.

© Peter Burgstaller

The Musical Story of ELVIS Wann? 13. Februar Wo? Wiener Stadthalle Das zweistündige Live-Spektakel präsentiert das musikalische Vermächtnis von Elvis Presley – von Gospel über Blues bis hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll und lässt das Leben des Musikers eindrucksvoll Revue passieren. Mit dem US-Amerikaner Nils Strassburg steht einer der weltbesten Elvis-Interpreten auf der Bühne.

Der kleine Prinz - Das Musical Wann? 15. Februar Wo? Wiener Stadthalle Aus dem Meisterwerk Saint-Exupérys entstand 2015 ein atemberaubendes und farbenfrohes Musical mit grandioser Musik und vielen Spezialeffekten, das sich gezielt an das Kind im Erwachsenen richtet, und daher auch von Kindern verstanden wird. Eine Show für die ganze Familie also. Voller Emotionen und visueller Überraschungen wird dem Publikum auf unterhaltsame Weise die Botschaft des kleinen Prinzen vermittelt. Großartige Stimmen und herrliche Melodien wechseln mit rasanten Tanzszenen und spektakulären Multimedia-Animationen.

Der Krieg der Knöpfe Wann? 16. Februar - 24. April Wo? Volksoper "Der Krieg der Knöpfe" war als Roman von Louis Pergaud ein großer Erfolg und ist spätestens seit seiner Verfilmung 1962 ein fester Bestandteil französischer Identität, aber auch über die französischen Grenzen hinweg ein Klassiker der Jugendliteratur. Die Abenteuergeschichte erzählt von Freundschaft und Feindschaft, vom Siegen und Verlieren, von kleinen und großen Kindern.

Footlose Wann? 20. Februar - 23. Februar Wo? Wiener Stadthalle Teenager Ren McCormack liebt sein Leben in Chicago und vor allem eins – das Tanzen. Nach der Trennung seiner Eltern sind er und seine Mutter jedoch gezwungen, zu Verwandten in die Kleinstadt Bomont zu ziehen. In der bibelfesten Gemeinde sind Rockmusik, Alkohol und Tanzen verboten. Als Ren sich in die Tochter des Priesters verliebt, wird es noch komplizierter und er beginnt, sich gegen alle Ungerechtigkeiten zu wehren.

ELVIS – Das Musical Wann? 27. Februar Wo? Wiener Stadthalle Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. "ELVIS - Das Musical" ist gespickt mit all seinen großen Hits und eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone. Die Erfolgs-Produktion begeisterte bereits über eine halbe Million Zuschauer.

Das Phantom der Oper Wann? noch bis 31. Dezember Wo? Raimund Theater Die brandneue Inszenierung des weltberühmten Meisterwerks war bereits in Großbritannien, den USA und Australien, wo sie im bedeutenden Sydney Opera House zu sehen war, restlos ausverkauft. Die Österreich-Premiere fand am 15. März 2024 statt.

Rock Me Amadeus – Das Falco Musical Wann? noch bis 28. Juni Wo? Ronacher Theater Er war Superstar - er war populär: Die VBW-Eigenproduktion erzählt die aufregende und bewegende Geschichte vom jungen Wiener Musiker Hans Hölzel und seinem Aufstieg zum Weltstar in einem spektakulären und gleichzeitig berührenden neuen Musical, das von international hochkarätigen Kreativen extra für Wien kreiert wurde. Neben Falcos größten Hits erwartet das Publikum eine spannende Reise durch Emotionen, Erfolge, Eskapaden und die immer wiederkehrende Zerrissenheit des "Falken", die tiefe Einblicke in sein Innerstes verspricht.

Aladdin – Das Musical Wann? 1. März bis 2. März Wo? Wiener Stadthalle Das für seine fantasievollen Familienmusicals bekannte Theater Liberi präsentiert die berühmte Geschichte aus "1001 Nacht" in einer temporeichen und modernen Version. Bestens ausgebildete Musicaldarsteller zeigen die abwechslungsreichen Facetten der beliebten Charaktere in diesem Märchen rund um Mut, Selbstbestimmung und Freundschaft. Fantastische Lichteffekte, edle Kostüme sowie eindrucksvolle Musik und Choreografien erschaffen dabei die perfekte Kulisse für die geheimnisvolle Welt von Aladdin, Yasmin und Dschinni.

Elise & Paul Wann? 3. März bis 5. März Wo? Das Vindobona München im Mai 1866: Die junge Schauspielerin Elise Kreuzer debütiert äußerst erfolgreich am neu eröffneten Actien-Theater. Prinz Paul von Thurn & Taxis, Flügeladjutant und intimer Freund des Bayern-Königs Ludwig II, verliebt sich in den neuen Theaterstar beim Besuch der Vorstellung von "Flotter Bursche", wo Elise in der Titelpartie in Kniebundhose und mit Schnurrbart glänzt. Eine verzwickte Dreiecksbeziehung zwischen Elise, Paul und Ludwig entspinnt sich, bis sich Richard Wagner und Cosima von Bülow einmischen. Ein Zwei-Personen-Stück.

Massachusetts – BEE GEES Musical Wann? 12. März Wo? Wiener Stadthalle Die Bee Gees sind eine Legende, in "Massachusetts – Das BEE GEES Musical" leben die Brüder Robin, Maurice und Barry Gibb mit ihren unvergessenen Welthits weiter. Zu Lebzeiten brachen sie alle Rekorde, jetzt sind es wieder drei Brüder – Walter, Davide und Pasquale Egiziano –, die sich mit viel Liebe zum Detail und höchstem Respekt vor dem Lebenswerk der Bee Gees verneigen und die Magie ihrer Musik zurück auf die Bühne bringen. Mit zwei Musikern der Original Bee Gees gehen sie 2024 auf große Tournee durch Österreich und Deutschland.

Simply The Best - Die Tina Turner Story Wann? 13. März Wo? Wiener Stadthalle 40 Jahre nach dem Beginn ihrer unvergleichlichen Solo-Karriere würdigt "Simply The Best – Die Tina Turner Story" das einzigartige Lebenswerk der bedeutendsten Künstlerin der letzten Jahrzehnte. Die Show begeisterte bereits hunderttausende Besucher und geht 2025 erneut auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die Nacht der Musicals Wann? 16. März Wo? Wiener Stadthalle Seit über 20 Jahren gastiert die erfolgreichste Musicalgala "Die Nacht der Musicals" jährlich in über 150 Städten in ganz Deutschland und Österreich. Präsentiert werden die besten Hits aus den bekanntesten Musicals der Welt: Keine andere Show bringt mehr Musicalhits in über zwei Stunden auf die Bühne.

ABBAMANIA – The Show: 20th Anniversary Tour Wann? 30. März Wo? Wiener Stadthalle Sie ist die Dancing Queen unter den ABBA-Tribute-Shows und verbreitet das ABBA-Fieber, wie keine andere: "ABBAMANIA – The Show" feiert 2025 20-jähriges Bühnenjubiläum. Seit ihrem triumphalen Debüt hat die Show die Herzen tausender Fans erobert und bleibt unangefochten die ultimative Hommage an die schwedische Popgruppe ABBA. Auch 2025 lädt "ABBAMANIA - The Show" gemeinsam mit den grandiosen Sängerinnen und Sängern, der Band und dem Symphonic Rock Orchester zu einer Liebeserklärung an die schwedische Kultband ein und begeistert mit tollem Gesang, authentischen Kostümen und Performances, einer spektakulären Lichtshow und guter Laune das Publikum.

Follies Wann? 10. April bis 27. Mai Wo? Volksoper Drei Jahrzehnte, nachdem Sally und Phyllis als Showgirls der "Follies"-Revue engagiert waren, besuchen sie anlässlich einer großen Gala ihre einstige Wirkungsstätte. Hier haben sie auch ihre beiden Ehemänner Buddy und Benjamin kennengelernt, die sie zu dem Wiedersehen mit ehemaligen Kolleginnen und Weggefährten begleiten. Die überraschend jung gebliebenen Gäste schwelgen in Erinnerungen. Aber die Party ist auch Schauplatz von ganz alltäglichen Beziehungsproblemen. Von Stephen Sondheim.

Jesus Christ Superstar - in Concert Wann? 16. April - 17. April Wo? Wiener Stadthalle Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr präsentiert Lukas Perman seine Inszenierung des Welthits auch rund um Ostern 2025 und überrascht mit einer teils neuen Starbesetzung. Es handelt sich hier um eine semikonzertante Inszenierung der Rockoper von Andrew Lloyd Webber.

Fame - The Musical Wann? 24. - 25. April Wo? Wiener Stadthalle Basierend auf dem Film aus 1980, der die Popkultur dieser Zeit prägte, folgt "Fame" dem Leben, den Ambitionen, Lieben und Träumen von Schülern der New Yorker High School of Performing Arts, die darum kämpfen, in der herausfordernden Unterhaltungsindustrie überleben zu können. Die Inszenierung kommt direkt aus London, deshalb Achtung: Aufführungssprache ist Englisch!

Check Out – Ein Musical der letzten Chancen Wann? 28. April - 30. April Wo? Das Vindobona Das kleine Hotel "Mitten in der Welt" steht vor der Schließung, es sei denn, ein Wunder geschieht. Das Personal ist verzweifelt – doch es gibt Hoffnung: die steinreiche Tante aus Amerika könnte das rettende Wunder sein. Problem: Sie ist sauer und schwor, nie wieder einen Fuß nach Österreich zu setzen. Die Lösung? Johnny, der Superstar und einst ihre große Liebe. Doch Johnny hat längst eine neue Liebe – den Alkohol.

This is THE GREATEST SHOW! 2025 Wann? 2. Mai - 3. Mai Wo? Wiener Stadthalle Seit 2020 begeisterte das Musicalhighlight insgesamt über 120.000 Besucherinnen und Besucher. "This is THE GREATEST SHOW!" entführt das Publikum in eine Welt der Träume, voller mitreißender Musik, atemberaubender Choreografien und einer einzigartigen Inszenierung. Die Geschichten, getragen von hochkarätigen Solistinnen und Solisten, führen durch die größten Musicalbühnenerfolge der Welt.

The Sound of Music Wann? 29. Mai bis 19. Juni Wo? Volksoper Die junge Maria ist auf dem besten Weg, Nonne zu werden. Als sie jedoch als Erzieherin in das Haus des verwitweten Barons von Trapp kommt, verändert sich nicht nur ihr Leben, sondern auch das des Barons und seiner sieben Kinder. Aus anfänglicher Ablehnung wird Zuneigung, aus dem Kindermädchen eine geliebte Ehefrau und aus allen gemeinsam eine singende Familie, die erste Triumphe auf den Bühnen feiert. Als jedoch die Nationalsozialisten in Österreich einmarschieren, entschließt sich die Familie zur Flucht. Kult.

Conni – Das Musical! Wann? 5. Oktober Wo? Wiener Stadthalle Conni hat Geburtstag, und da hat sie so einiges vor: Spielen, toben, tanzen, singen, mit ihren Freunden die weltbeste Schokotorte „Conni-Super-Selber-Spezial!“ backen, und mit ihrem Teddy und ihrem lieben Kater Mau kuscheln … und dann ist Conni: Endlich groß! Frei nach dem Motto "Was Conni kann – das könnt ihr auch!" werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können Conni und ihren Freunden helfen, Connis Musical-Geburtstag zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Maria Theresia – Das Musical Wann? 10. Oktober bis 31. Dezember Wo? Ronacher Mit großer Spannung erwartet: Erzählt wird die faszinierende Geschichte und das Vermächtnis einer der einflussreichsten Monarchinnen des 18. Jahrhunderts – ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel. Das opulente Musical vereint monumentale Dramatik mit modernem Sound, pulsierende Beats mit eindringlichen Lyrics. Zeitlose Geschichte trifft auf zeitgemäße Inszenierung und schafft ein mitreißendes Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen.